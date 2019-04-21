“سيلفي الغوريلا” تجتاح الإنترنت.. و”الوقفة” تثير الإعجاب









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تداول رواد شبكات التواصل على نطاق واسع صورة “سيلفي”، بدت وأنها تجمع حارس حديقة حيوانات مع زوجين من الغوريلا، وهما يقفان بطريقة “مثيرة للإعجاب”.

وبدا الحيوانان وكأنهما يتموضعان من خلال وقفتهما، لأخذ الصورة مع الحارس ماتيو شامافو، التي قال إنها التقطت في منتزه فيرونغا الوطني، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ”اليونسكو” في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح متحدث باسم الحديقة لـ”سكاي نيوز”، الأحد، أن الحيوانين يعيشان في وحدة مخصصة لهما من أجل رعاية “أيتام الغوريلا” الذين وقعوا فريسة الصيادين.

ووصف شامافو الصورة بأنها مجرد “يوم آخر في المكتب”.

وشامافو عضو في وحدة مضادة للصيادين وتجار الحيوانات، ومهمة هذه الوحدة الرئيسية هي حماية الحيوانات.

ويخضع نحو 600 حارس لتدريب مكثف ويخاطرون بحياتهم يوميا من أجل تأمين حماية استثنائية للحيوانات الموجودة في الحديقة، بحسب ما يقول موقع الحديقة الرسمي.

ويعيش حوالي ثلث الغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض، في الغابات البركانية في الحديقة الواقعة في الدولة الدولة الأفريقية.

واعتاد الحارس في السابق على نشر صور قريبة من هذه الحيوانات.

وقال متحدث باسم منتزه فيرونغا، إن زوجي الغوريلا كانا ودودين في الصورة “لأنها اعتادا على التواصل مع البشر”.

وشارك آلاف الأشخاص الصور على شتى شبكات التواصل، وسط دعوات بالتبرع لصالح المتنزه حيث تعيش حيوانات الغوريلا.

وكان من بين الذين نشروا الصورة، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كينيا، إيفون نديجي، قائلة إنها “أفضل صورة سيلفي في العام بلا شك”.

سكاي نيوز