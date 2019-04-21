استطلاع يظهر فوز “الكوميدي المبتدئ” برئاسة أوكرانيا









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أظهر استطلاع للرأي، الأحد، تحقيق الممثل الكوميدي، حديث العهد بالسياسة، فولوديمير زيلينكسي، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع، حصد زيلينسكي (41 عاما) 73.2 في المئة من الأصوات في دورة الاقتراع الثانية، مقابل 25.3 في المئة لبوروشنكو (53 عاما) وفق “فرانس برس”.

وبعد ظهور النتائج الأولية، عمت الاحتفالات بين أنصار زيلينكسي، الذي رصدته الكاميرات أيضا محتفلا بالنتائج.

وكانت مكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في صباح الأحد للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

واعتبرت استطلاعات رأي عديدة أن الممثل الكوميدي المبتدئ بالسياسة، فولوديمير زيلينسكي الأوفر حظا للفوز في الجولة الثانية بنسبة 70 في المئة، بعد أن تصدر الجولة الأولى للانتخابات متقدما على المنافس الأبرز، الرئيس بترو بوروشنكو، الذي يحكم البلاد منذ 5 سنوات.

وكان قلائل قد أخذوا الممثل الكوميدي، على محمل الجد حين أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أواخر ديسمبر الماضي.

وبعدما أصبح مقبولا مع مرور الوقت، صار انتخابه رئيسا بمثابة أمر واقع بالنسبة إلى غالبية الأوكرانيين، ما لم يحصل تطور غير متوقع.

وقدم الممثل الذي يتمتع بخبرة عقدين من العروض المسرحية المنفردة، نفسه على أنه “شخص بسيط” في مواجهة “الرئيس الأغنى” في تاريخ أوكرانيا.

سكاي نيوز