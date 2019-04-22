العطش يؤدي لنفوق ثروة حيوانية بنهر النيل









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شكا عدد من مواطني منطقة النقعة والمصورات بمدنية شندي بولاية نهر النيل من العطش، بسبب جفاف بعض الآبار، بجانب انعدام الوقود، خاصة وإن هنالك ارتفاع كبيراً في درجات الحرارة، لاسيما إنها منطقة ذات طبيعة جبلية، بجانب اشتداد السموم التي تتطلب توفير كميات كبيره من المياه، بالمقابل كشف المواطن بذات المنطقة حسين طه لـ(آخرلحظة) إن إنعدام المياه هذه الأيام أدى إلى نفوق أعداد ضخمة من الثروة الحيوانية، معرباً عن قلقه من أن يؤدي العطش إلى إزهاق الأرواح البشرية، وطالب حكومة ولاية نهر النيل التي تشهد أزمات متصاعدة في الخبز والوقود والماء والدواء، بجانب الاعتصامات بالإسراع بتوفير المياه للمواطنين في النقعة والمصورات قبل حدوث ما لايحمد عقباه، وهدد بخروج مسيرة مليونية كما سماها إلى أمانة الحكومة بالدامر في حالة لم تلتزم الولاية بتوفير متطلباتهم التي من ضمنها المياه.

النقعة- الخرطوم: أحمد قسم السيد

صحيفة اخر لحظة