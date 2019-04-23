“العسكري” السوداني: الحل السياسي ممكن بتوافق جميع القوى السياسية

قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن المجلس متفائل بأن الحل السياسي ممكن بتوافق الجميع.
وأكد كباشي في مؤتمر صحفي مقتضب، ردا على إعلان قوى التغيير السودانية تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري، أن سيتم التواصل مع الجميع لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافق حول متطلبات المرحلة القادمة وتسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مدنية.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أعلنت مساء الأحد، الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري بالبلاد.
كما أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأمين عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، مواصلة التصعيد في الشارع حتى تنفيذ جميع مطالب القوى السياسية.
بوابة العين الاخبارية
1 التعليقات
ابو الزينة
2019/04/23 at 10:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
لن يكون هنالك اتفاق 100% لاستحالة ذلك – ومن اسس الديمقراطية التي ينادي بها الجميع – الاقلية تقبل برأي الاغلبية ومن ثم ينخرط الجميع من أجل المصلحة الكبرى للوطن وهو ما يتم في جميع دول العالم المتحضر