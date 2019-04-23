أسعار النفط ترتفع إلى مستوى قياسي على وقع قرارات ترامب… والذهب يتراجع









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صعدت عقود النفط الآجلة قرب ذروتها في ستة أشهر، مدعومة بضغوط أميركية على صادرات الخام الإيراني، يبدأ تنفيذها في 2 مايو/أيار المقبل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، التي كانت حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واعتبارا من 2 مايو المقبل، لن تتمكن أي من دول العالم من شراء النفط الإيراني، بفعل العقوبات الأميركية على طهران.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران، ارتفاعاً بنسبة 0.36 في المائة أو 27 سنتا، إلى 74.32 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس، تسليم يونيو/حزيران، بنسبة 0.44 في المائة أو 29 سنتا إلى 65.85 دولارا للبرميل.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دخلت حزمة عقوبات أميركية طاولت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، أثرت على إنتاج الخام والصادرات.

وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأميركية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

في المقابل، تراجع الذهب اليوم الثلاثاء حيث حفزت قوة الأسهم شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما خفف أثر الدعم الناتج عن تحرك واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات النفط المفروضة على إيران.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1272.66 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفقدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 في المائة أيضا ليسجل السعر 1274.60 دولاراً للأوقية.

وقالت مارغريت يانغ المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة “الذهب يحاول حاليا العثور على قاع للأجل القصير حول مستوى 1274-1275 دولارا للأوقية، خاصة في ظل استمرار صعود أسواق الأسهم”.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 في المائة إلى 14.95 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 897.37 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ذروته في أسبوعين عند 911.75 دولاراً خلال الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1386.72 دولاراً للأوقية، بعد أن فقد ما يصل إلى 3.5 في المائة ليسجل 1373 دولارا في الجلسة السابقة.

رويترز