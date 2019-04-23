تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالشيك في السوق السوداء









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إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية وذلك مقارنة مع سعر يوم الإثنين.

يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 52.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.85 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 62.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 22 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 50.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 60.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 21 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 47.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 12.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 57.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 18 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 50.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 65.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

وكان سعر الدولار وصل الى 73 جنيها للنعاملات النقدية و90 جنيهاً للشيكات في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

الخرطوم (كوش نيوز)