بنوك : توفر السيولة وتغذية الصرافات الآلية









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اكد عدد من البنوك والصرافات توفر السيولة لديهم حيث عمل البنك المركزي على تغذية الصرافات الآلية .

وأوضح الأستاذ عائد خلف الله قسم الحسابات الجارية ببنك فيصل الإسلامي فرع الجامعة في تصريح لـ(سونا) اليوم أن بنك السودان مدنا بمبلغ 500 مليون جنيهاً مقسمة على صرافتين آليتين كل صرافة 250 مليون جنيهاً مشيراً إلى أن الحد الأعلى لسحب المواطن 2000جنيهاً في اليوم.

وأضاف أنه لاتوجد مشاكل في السيولة هذه الأيام، مؤكداً إذا تمت إعادة الثقة بين البنوك والموردين فإن مبالغ الايداع ستكون كبيرة .

ومن جهته قال الأستاذ خالد عبد الحق محمد ذكي مدير العمليات الإقليمية ببنك ابوظبي الوطني إن الصرافات الآلية تمت تغذيتها وأن السحب في اليوم للشخص 2000 جنيهاً وأضاف أنه يمكن زيادة السحب بتوفير النقد من البنك المركزي .

وأوضح الأستاذ محمد عبدالله مشرف الخزينة بالبنك الأهلي المصري بالخرطوم أنه تم تغذية كافة الصرافات الخاصة بالبنك ولا توجد مشاكل في السيولة.

سونا