صدق أو لا تصدق .. سوريا ترسل مساعدات لمتضرري فيضانات إيران

في وقت تعاني فيه البلاد ويلات الحرب الأهلية الدائرة هناك لأكثر من ثماني سنوات خلفت وراءها ملايين الضحايا والمشردين، وفي وقت تمد فيه طهران نظام الأسد بالسلاح والعتاد لزيادة حدة الحرب هناك بعث النظام السوري بشحنة من المساعدات إلى المنكوبين والمتضررين بالسيول والفيضانات الأخيرة التي اجتاحت محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.
وبحسب روسيا اليوم نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية فإن دفعة المساعدات ضمت 1000 سلة غذائية ومئات الأغطية والبطانيات والمستلزمات الأخرى لسد حاجات المتضررين.
وأشارت إلى أنه وفي سياق متصل، بادر حشد من الطلاب السوريين الدارسين في إيران بالسفر إلى المناطق التي اجتاحتها الفيضانات لتقديم المساعدات للمنكوبين.
صحيفة سبق