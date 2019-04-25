شاهد : أضخم “حمار” في بريطانيا يقترب من تحقيق لقب عالمي!









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نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عددًا من الصور للحمار البريطاني الضخم الذي يزيد طوله عن 1‪70سنتيمترا، ويقترب من أن يصبح أطول حمار في العالم، حيث يعيش في محمية “رادكليف” ببريطانيا.

أطول حمار في العالم

وأفادت الصحيفة أن الحمار الضخم الذي يُسمى”ديريك” لديه الفرصة في تحقيق لقب أطول حمار في العالم، حيث لم يتحاوز عمره ال5 سنوات حتى الآن، لذلك يمكنه النمو خلال العامين القادمين ليقتنص اللقب من الحمار الأمريكي ” رومولوس” الذي يبلغ طوله 172 سنتيمتر، ويعيش في ولاية “تكساس”.

سلالة مميزة من الحمير

وتقول ” تريسي غارتون” مالكة المحمية : ” إن” ديريك ” يعود إلى سلالة مميزة من الحمير ، تُعرف باسم” جاكستوك الماموث”، لقد وُلد عملاقًا، لذلك يمكنه تحقيق اللقب، خاصةً أنه لم يبلغ عمره 7 ‪ سنوات، وهو العمر الذي تتوقف عنده الحمير عن النمو”.

وأضافت “تريسي” : ” على الرغم من أن “ديريك ” عملاقا إلا أنه لطيف وودود للغاية ، إنه مثل كلب كبير يتبعك طوال الوقت ويريد أن يكون بجانبك “.

صحيفة المرصد