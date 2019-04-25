زوجي طلقني ويشهّر بي أمام الناس .. تعرف على رد مستشار المفتي









شارك الموضوع :

تلقى الدكتور مجدي عاشور – المستشار العلمي للمفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية – سؤالاً من إحدى متابعات برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر فضائية “الناس” تقول: “زوجي طلقني من فترة ويشهر بي أمام الناس وعائلتي.. فماذا أفعل؟”.

فأجاب عاشور قائلاً: ما يفعله الزوج في حال هذه السائلة من كبائر الذنوب والآثام والتي يبغضها الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “كل أمتي معافىً إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه”.. رواه البخارى.

وتابع مستشار المفتي أن كشف ستر الله وما يدور بعيداً عن أعين الناس حتى ولو كانت هذه العلاقة حلال ولكن لها حرمة يجب أن تحترم، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}.. [النور : 19]، وإشاعة الفاحشة في هذه الحالة نظراً لكشف أمور مستترة، فسمعة الناس وسيرتها ليست محل للنشر وتداول الكلام فيها، وهذا الأمر محرم شرعاً ومكروه قانوناً.

مصراوي