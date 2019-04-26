عودة نجم الثورة الإسفيري ذو النون اليوم









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يعود في الخامسة من مساء اليوم نجم الثورة الإسفيري عثمان ذو النون من مقر إقامته في دولة ماليزيا.. ذو النون اشتهر بظهوره الكثيف عبر فيسبوك في أحاديث حول الثورة والتغيير حسب صحيفة التيار.

كوش نيوز