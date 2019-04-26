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عودة نجم الثورة الإسفيري ذو النون اليوم





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يعود في الخامسة من مساء اليوم نجم الثورة الإسفيري عثمان ذو النون من مقر إقامته في دولة ماليزيا.. ذو النون اشتهر بظهوره الكثيف عبر فيسبوك في أحاديث حول الثورة والتغيير حسب صحيفة التيار.

كوش نيوز

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جميل بثينة | تم إضافته في أبريل 26th, 2019

مرحب بالبطل الثورى عثمان ذو النون ومرحب بكل ابطال السودان فى كل مكان
بعد زوال الطاغية

زول سوداني | تم إضافته في أبريل 26th, 2019

شيوعي ما عندو اي موضوع ولا فهم كلامو كلو بميزان الحقائق عبارة عن كلام فارغ واكذب اكذب حتى يصدقك الناس.
هسي نحنا را جين مليارات ماليزيا بعد توقيعها على ميثاق المحكمة الجنائية حسب ما ادعى هذا الشخص والله يكضب الشينة.


 