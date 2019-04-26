عودة نجم الثورة الإسفيري ذو النون اليوم
يعود في الخامسة من مساء اليوم نجم الثورة الإسفيري عثمان ذو النون من مقر إقامته في دولة ماليزيا.. ذو النون اشتهر بظهوره الكثيف عبر فيسبوك في أحاديث حول الثورة والتغيير حسب صحيفة التيار.
كوش نيوز
جميل بثينة |
مرحب بالبطل الثورى عثمان ذو النون ومرحب بكل ابطال السودان فى كل مكان
بعد زوال الطاغية
زول سوداني |
شيوعي ما عندو اي موضوع ولا فهم كلامو كلو بميزان الحقائق عبارة عن كلام فارغ واكذب اكذب حتى يصدقك الناس.
هسي نحنا را جين مليارات ماليزيا بعد توقيعها على ميثاق المحكمة الجنائية حسب ما ادعى هذا الشخص والله يكضب الشينة.
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