تجميد حسابات (5) جهات بينها الدفاع الشعبي و(زادنا) ومنظمة الشهيد









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أظهر خطاب صادر عن بنك السودان المركزي، توجيهات صارمة لجميع المصارف بالبلاد بتجميد جميع الحسابات المصرفية بالجنيه السوداني والنقد الأجنبي داخل وخارج البلاد لعدة جهات حكومية.

وقال البنك المركزي في خطابه للمصارف حسب صحيفة الإنتباهة، إنه بناء على موجهات المجلس العسكري لضبط التصرف في المال العام وتقييد حركة الحسابات المصرفية فقد تقرر تجميد حسابات قوات الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، منسقية الخدمة الوطنية، منظمة الشهيد، الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، شركة “زادنا”.

كوش نيوز