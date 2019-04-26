أقر أن الحكومة كانت الممول الأساسي للحزب .. قيادي بالوطني يطالب بإعادة دار الحزب للنادي الكاثوليكي









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أقر القيادي بالمؤتمر الوطني عبد السخي عباس، أن الحكومة السابقة هي الممول الأساسي للوطني في تشييد دوره بالمركز والولايات، ودعا لمصادرتها وتحويلها لمستشفيات أو مراكز صحية أو أي مرافق أخرى يحتاجها الشعب السوداني، أو بيعها في مزاد علني، وشدد على ضرورة إعادة المركز العام للوطني للنادي الكاثوليكي في إطار احترام حرية الأديان والتعايش الديني.

وأعلن عبد السخي مساندته لتقديم أي قيادي في الانقاذ أفسد للمحاكمة واشترط أن تكون محاكمات عادلة وليست محاكمات الهياج الثوري على حد تعبيره، وأقر أن مرحلة الوطني قد انتهت ولم يستبعد تغيير الحزب لاسمه أو الدخول في تحالفات أو تحوله للعمل كتيارات، وقال بحسب صحيفة الجريدة إن مستقبل الحزب قيد الدراسة، وأن الأراضي التي أقام عليها الحزب دوره أراض حكومية الا أنها مسجلة باسم الحزب، فضلاً عن أن الوطني كان يمول نشاطاته من الحكومة، ونوه الى أن الحزب يمتلك مقار في أغلب الولايات، وأضاف: “أما مادونها فمقار الحزب مؤجرة”، وشدد على دور الاسلاميين ومشاركتهم في انجاح الثورة الشعبية التي اطاحت بالنظام السابق، وتابع: “الاسلاميين داعمون للثورة بمالهم ومنازلهم وكوادرهم وأسرهم أكثر من الحزب الشيوعي”، وأرجع ذلك لوجود عدد كبير من للاسلاميين لم يكونوا يرون في المؤتمر الوطني تطلعاتهم في العمل السياسي.

كوش نيوز