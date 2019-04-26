الداعية “عبدالحي يوسف” يثور ويدعو جموع الشعب السوداني الى مليونية نصرة الشريعة

أعلن إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين بضاحية جبرة ” الشيخ عبد الحي يوسف”، عن تسيير مسيرة جماهيرية لنصرة الشريعة الإسلامية العاشرة صباح الإثنين المقبل بحديقة الشهداء أمام القصر الجمهوري داعياً جميع السودانيين للمشاركة فيها.
واستعرض عبد الحي في خطبة الجمعة دستورا قال إن قلة من جموع الشعب السوداني تريد أن تفرضه على الاغلبية المسلمة، قائلا ان إزالة الشريعة الإسلامية باطل ولا يحق لأحد تبديل دين الله.
وحذر عبدالحي من المساس بهذه القوانين التي وضعت منذ العام ١٩٨٣ لم تستطيع جميع الحكومات التي حكمت بعدها إلغاؤها، وشدد على الدفاع عن شرع الله ولو قتلنا في الشوارع وجاهزون للزود عنه، نافيا إصدار فتوى للبشير بجواز قتل ثلث الشعب مؤكدا أن ذلك محض افتراء وكذب.
وأوضح عبد الحي أن الشعارات التي رفعها المتظاهرين “حرية سلام وعدالة” تمثل مقاصد الدين الإسلامي مشيراً إلى أن هُناك من أراد أن يجعل من ثورة الشباب مطية لنيل الحكم والتسلط على الناس لأربع سنوات متسائلاً: عمن فوضهم بذلك وعن دواعي إستعجال الخطوات، وأضاف: أعرضوا برامجكم وخاطبوا جماهيركم وعليكم أن ترتضوا بالنتائج التي يأتي بها الصندوق.
ووجه عبد الحي أسئلة للمعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، هل خرجتم تطالبون بتنحية الدين عن الحياة، هل خرجتم تطالبون بتحرير الدولة من الدين؟.
وانتقد عبد الحي في خطبته نقاط من وثيقة تجمع المهنيين هياكل الحكم وصناعة الدستور التي تُقر بحسب حديثه إلى فصل الدين عن الدولة وتعدد مصادر التشريع دون ذكر الإسلام كمصدر.
واعتبر عبد الحي أنه لا يحق لأحد خلال الفترة الإنتقالية أن يفرض إرادته على الناس بل الموعد هو صندوق الإنتخابات.
ودافع عبد الحي عن المتظاهرين مشيرا إلى أنهم خرجوا محتجين على وضع إقتصادي بائس، وسياسية عرجاء وعيشٍ بائس وتسلطٍ مقيت .
كوش نيوز
11 التعليقات
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ود بندة
2019/04/26 at 6:03 م (UTC 2) رابط التعليق
فالنخرج لنصرة الاسلام .من الاوباش الجدد
الحصة دين..
ذا لم تحدثك نفسك عن الخروج لنصرة الاسلام. .عليك لنظر الي تفسك مرتين. مع من تقف
صديق فحل
2019/04/26 at 6:33 م (UTC 2) رابط التعليق
عبد الحي يوسف كان وماذال أحد أوجه النظام البائد وهو بترينه للكيزان ومفتي السلطان
صديق فحل
2019/04/26 at 6:36 م (UTC 2) رابط التعليق
مافيش حد طالع معك
هو لعب ولا لعب
اسيادك قالوا لك اطلع مظاهرات
لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء
والمذهب المالكي بجيز لكم تقتلوا نص الشعب
الإسلام برئ منكم
احمد
2019/04/26 at 9:22 م (UTC 2) رابط التعليق
مسيرتك يا كوز أفرادها لا يتعدون أصابع اليد الواحدة وهم مجموعة فلول كيزان
مواطن
2019/04/26 at 11:51 م (UTC 2) رابط التعليق
القال ليكم منو مافي زول حيطلع معاه
جكسا
2019/04/27 at 4:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
أيوا أيوا أيو
الان ظهر الحاصل تغير الدستور من أعتماد الشريعه الاسلاميه مصدر ومرجع أساسي للقوانين فهذا كلام مرفوض قطعيا شكلا ومضمونا جملة وتفصيلا …
وعشان الناس ما تنشق وتكون انت يا تجمع المهنين السبب فى ذلك الافضل التراجع عن هذا الامر.
السودان بلد اسلامى وقانو اسلامى
مثل سائر البلاد العربيه والاسلاميه والكلام دا متجذر فى نفوس وقلوب الناس والعباد
Ghana
2019/04/27 at 6:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
دجاجي يلقط الحب كان الأولى بشيخ الإنقاذ أن يصلي صلاة الغائب علي شهداء الثورة و ان يبريء نفسه من الشبهات المالية بإعلان مصادر أمواله من أين اكتسبها و ان يكون داعيا للم الشمل لكن الله أراد أن يفضحه
سقطت يا كيران
Ghana
2019/04/27 at 6:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
ود بندة هل.. صليت الجمعة في كوبر و كاااك
الشاي بجاي.. شاي كوفتي كمان
جي جي
2019/04/27 at 7:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
اطلع يا عبدالحي٢ والمعاك في الموكب.بس لو واحد منكم حضر راكب سياره نصادرها منه حتي يثبت انها تخصه ومن اين اتي بقيمتها.
صديق فحل
2019/04/27 at 9:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
وأنت من قالك في حد حيطلع مع ابو ذقن الضلالي هذا.
اسأل شيخك عن قناة طيبة من الممول ومنصة طيبة في عربسات التي يمتلكها هو ورموز النظام المخلوع
وماهية القنوات الأخرى التي تبث من على تلك المنصة
مافيش حد طالع معاه
والشريعه الإسلامية دستورنا وليس هناك جدال عليه
بس الدعوى للخروج المضاد هذه فتنة
والفتنه أشد من القتل
معتز
2019/04/27 at 3:27 م (UTC 2) رابط التعليق
يا شباب نريد أن نشغل هذا الكوز..افعلوا كما الجزائريون اتصلوا عليه اتصالات كالمطر لا تدعوه يهنأ بدقيقة أو ينسق يا شباب سيل من الاتصالات على هذا الكوز مرة فتوى ومرة سوالف ومرة نكت امطروه قاتله الله من شيوخ الفتنة