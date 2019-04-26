دراسة تحذر: لا تتناول البيتزا أو البرغر وأنت “مجهد”









شارك الموضوع :

في تجربة علمية جديدة، وجد العلماء أن تأثير تناول وجبات طعام محددة يختلف بين الأشخاص وحالتهم البدنية والصحية.

واكتشف علماء أن تناول وجبات مثل البيتزا أو البرغر أو رقائق البطاطس “الشيبس” يزيد وزن أولئك الذين يعانون من الإجهاد، بينما لا يكون تأثيره ملحوظا عند الأصحاء.

وقال الأطباء إنه من الضروري أن يراقب الأشخاص، الذين يعانون من الإجهاد الأطعمة التي يتناولونها، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء أجروا تجربة على مجموعتين من الفئران، واحدة منها تعاني من الأجهاد والأخرى عادية ليست مجهدة.

وقام الباحثون، في معهد غارفان للبحوث الطبية في سيدني، بإطعام المجموعتين الطعام نفسه، الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، مثل البرغر أو البيتزا أو رقائق البطاطس.

وتبين أن الفئران، التي تعاني من الإجهاد لديها ميل أكبر لاكتساب الوزن من تلك التي لا تعاني من الإجهاد.

وقال الأستاذ هيربرت هيرزوغ، الذي قاد التجربة العلمية في أستراليا، إن “هذه الدراسة تشير إلى أننا يجب أن نكون واعين أكثر بما يجب أن نأكله أثناء شعورنا بالإجهاد، وذلك إذا أردنا أن نتجنب الزيادة السريعة في البدانة والسمنة”.

وأضاف “هذه الدراسة تعزز حقا فكرة أنه على الرغم من أن تناول الوجبات السريعة أمرا سيئا، فإن تناول وجبات طعام بسعرات حرارية عالية يضاعف من إمكانية الإصابة بالسمنة والبدانة”.

وأوضح أن عندما يصاب المرء بالإجهاد، فإنه سيلجأ إلى تناول الوجبات الغنية بالسكريات والدهون.

وكانت اختبارات علمية كشفت أنه عندما يصاب المرء بالإجهاد، فإن الدماغ يفرز جزيئ أو بروتين عصبي يطلق عليه اسم “نيروببتيد واي”، وأنه يزيد الشهية ومن تناول الطعام، وبالتالي فإن تزيد من فرصة زيادة الوزن.

وخلصت الدراسة، بحسب الزميل المشارك في كيني تشي كين، إلى أنه إذا تم تعطيل إفراز هذا الهرمون، الذي يفرزه الدماغ عند الشعور بالإجهاد، فإنه تقل فرص زيادة الوزن.

سكاي نيوز