مقربون من الفنان “عادل إمام” يحسمون الجدل بشأن حالته الصحية

نفى مقربون من الممثل المصري، عادل إمام، الجمعة، ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية بشأن تدهور حالته الصحته.
وكتب المصور اللبناني المقيم في القاهرة، سمير فقيه، على صفحته بموقع “فيسبوك”: يا جماعه الزعيم بخير (….) البعض مصر على البواخه وإطلاق الشائعات السخيفه التي تشبهه (…)”.
وتابع “الأستاذ و الفنان النجم الكبير عادل أمام بخير و بصحة و عافيه و على خير ما يرام ولا صحة على الأطلاق لما يتردد عن عارض صحي طاله.(…).أرجو أعتبار هذا البوست بمثابة أخبارا مني لجمهوره و محبيه”.
صورة لـ”عادل إمام”
ونشر فقيه صورة مرفقة بالنص للممثل عادل إمام، الذي يعرف على نطاق واسع باسم “الزعيم”.
وفي السياق نفسه، قال شقيق الفنان المصري والمنتج الفني، عصام إمام، إن شقيقه بخير وبصحة جيدة، وسخر في تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية مما تردد عن تدهور حالته.
وكانت تقارير صحفية قبل يومين أشارت إلى تدهور حالة عادل إمام (79 عاما) ودخوله إلى المستشفى سرا، حيث بقي هناك فترة من الوقت قبل أن يغادره عائدا إلى بيته، وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل إلى تداول الخبر.
سكاي نيوز