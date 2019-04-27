شاهد .. لحظة تفجير انتحاري سريلانكا نفسه بجوار ملاحي الخطوط السعودية









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بثت وسائل إعلام سريلانكية مقطع فيديو للحظة تفجير مطعم فندق “سينامون جراند”، ورصد المقطع تناول عدد من رواد الفندق وجبة الإفطار في أجواء لا تثير الارتياب.

وبينما كانت الساعة تشير إلى 9:12 صباحاً دخل رجل يحمل حقيبة ظهر وأخذ يلتفت يميناً ويساراً مع خطوات إلى الأمام والوراء تعكس حالة التوتر التي يمر بها قبل أن يضغط على الزناد ويحول المكان إلى مسرح للدماء.

وأكدت مصادر بحسب “العربية.نت” أن الشابين اللذين كانا يتناولان الإفطار على الطاولة المجاورة هما السعوديان أحمد جعفري الذي كان يرتدي تي شيرت أصفر، وهاني عثمان الذي يجلس أمامه وكلاهما يعملان في الخطوط السعودية.

كما أفادت تقارير بأن الإرهابي كان يقيم في الفندق قبيل التفجير بليلة باسم مزيف.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا الأحد الدامي إلى 359 قتيلاً، وأعلنت الشرطة أن أكثر من 400 شخص لا يزالون في المستشفيات.

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صحيفة المرصد