الكشف عن ثروة مرشد إيران .. سفارة أمريكا بالعراق تنشر رقما صادما

قالت السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، إن حجم ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، تقدر بـ200 مليار دولار.
ونشرت السفارة عبر صفحتها بموقع ”فيسبوك“: ”يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءًا من القمة“.
وأضافت: ”ممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يوجد كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي”.
ولم يصدر أي تعقيب فوري من خامنئي، أو النظام الإيراني حول ما ورد في بيان السفارة الأمريكية ببغداد.
الإثنين الماضي، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر الأول الماضي.
وكانت واشنطن منحت الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان.
صحيفة المرصد