بالصورة .. الضيف المرعب .. انظر مَن يطرق باب بيتنا!!









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“اهربي إلى داخل المنزل .. بسرعة بسرعة”، لم تفهم السيدة دونا هيس؛ بولاية فلوريدا الأمريكية، ماذا يقصد جيرانها بصرخاتهم، لكنها أسرعت بدخول المنزل وإغلاق الباب، لقد أنقذتها صرخات الجيران؛ أنقذتها من مواجهة قاتلة.

وحسب صحيفة “أورلاندو سنتاينل” الأمريكية، وضعت السيدة دونا هيس؛ 58 عاماً، سيارتها في جراج منزلها بمدينة بالم كوست في ولاية فلوريدا، ثم سمعت جيرانها يصرخون من النوافذ، “اهربي إلى داخل المنزل .. بسرعة بسرعة”.

أسرعت هيس؛ بدخول المنزل وإغلاق الباب، وبدأت تبحث عمّا يحدث، نظرت من نوافذ المنزل الأمامية، فلم تجد شيئاً، وعندما ذهبت إلى النوافذ المطلة على الحديقة الخلفية، فُوجئت بتمساح ضخم يبلغ طوله نحو 2.5 متر، يقف أمام النوافذ الزجاجية محاولاً النظر إلى ما بالداخل.

“لا” كلمة واحدة نطقتها السيدة هيس؛ وهي تدير كاميرا هاتفها تتابع مشهد الضيف المرعب وهو يتحرّك ما بين الأبواب ونوافذ المنزل محاولاً الدخول.

وبعدها مباشرة اتصلت السيدة هيس؛ بمتخصّصين في صيد التماسيح، الذين أنقذوها من الضيف المرعب، وشعرت بعدها بالأمان.

صحيفة سبق