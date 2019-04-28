بالفيديو: (الليلة قام طوفان دمر الكيزان).. عوضية عذاب تزف أرواح شهداء الثورة بأغنية جديدة

من كلمات وألحان الشاعرة إخلاص التوم قدمت الفنانة عوضية عذاب أغنية جديدة دعماً للثورة وتكريماً للشهداء حيث تناولت بأسلوب بسيط شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم خلال التظاهرات مهراً للحرية ويقول مطلعها:
قي وداعة الله..
ماني خالقاكا
رحت لي الله ..
أصلي داخراكا
الليلة قام طوفان..
دمر الكيزان
الشهيد ولدي..
وبتي كنداكة
هذا وقد أثارت الأغنية رواد مواقع التواصل الذين ترحموا على شهداء الثورة كما أثنى البعض على الأغنية وصاحبتها حيث ذكر أحدهم معلقاً :(والله نزلتي دموعنا يا عوضية بالكلمات القوية دي .. ودم شهداءنا ما راح والحساب يجمع).
(كوش نيوز)