كشف مفاجأة بشأن البشير .. البرهان: لا خلافات









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قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان: إنه طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع.

وأضاف البرهان في مقابلة خاصة مع “العربية” أنه “لا خلافات، والهدف واحد بين جميع الأطراف”.

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وأوضح: نحن في المجلس العسكري نعمل بشفافية، ولا يوجد لدينا رأي قاطع الآن، بل حريصون على التشاور مع القوى كافة، مشيرًا إلى أنه “يهمنا أن نصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية”.

واعتبر البرهان أن الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولهم الريادة، لكن الاستئناس برأي الجميع مطلوب، مشددًا على أن التشاور مفتوح للجميع، وكلٌّ يستطيع أن يدلي برأيه.

وأعلن أنه “اتفقنا على أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءًا من المرحلة الانتقالية عدا ذلك يجب إشراك الجميع”، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد إقصاء لأحد. التشاور سيشمل الجميع”.

وفجر البرهان مفاجأة بقوله: “عرفنا أن عمر البشير، الرئيس السوداني المعزول، كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام.. واحتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين”.

صحيفة المواطن