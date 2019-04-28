بالصورة .. مستشفى بمكة يستقبل معتمرًا باكستانيًا يعاني من آلام مبرحة في البطن.. وعند الفحص كانت المفاجأة الصادمة









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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي بمكة استقبل حالة طارئة لمعتمر باكستاني في العقد الخامس من عمره يعاني من آلام مبرحة في بطنه لا يستطيع تحملها.

وقام فريق بعمل الفحص السريري له، ليتضح وجود 120 كبسولة داخل أحشائه، وعليه تم إدخاله بشكل عاجل لغرفة العمليات، وقام فريق طبي بإجراء عملية استكشاف وفتح بطنه.

وتمكن الفريق من إنقاذ حياته واستخراج الكمية وتسليمها لإدارات المخدرات لفحصها؛ حيث يُشتبه أنها مخدرات هرّبها داخل أحشائه، وقد تم التحفظ عليه لحين تشافيه ثم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة المرصد