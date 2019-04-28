لصوم آمن .. نصائح على أصحاب الأمراض المزمنة اتباعها في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد التساؤلات لدى أصحاب الأمراض المزمنة حول إمكانية صيامهم، والطرق السليمة التي يمكن اتباعها لتقليل خطر الصيام على صحتهم، والنصائح التي يجب اتباعها خلال الشهر.
ويؤكد خبراء الصحة أن مريض السكري يمر بحالة خاصة، تتطلب منه الالتزام بتعليمات خاصة لتجنب تأثير السكر على صحته منها تأخير السحور، وتوزيع الدواء على وجبتي الإفطار والسحور خفض جرعة بعض أدوية السكر والأنسولين حسب تعليمات الطبيب المعالج، وتناول الأطعمة التي تحتاج لوقت طويل للهضم ولا تحتوي على سعرات حرارية تساهم برفع مستوى السكر، بالإضافة إلى إدخال بعض البروتينات والدهون الجيدة للشعور بالشبع بشكل أفضل.
ويجب على مريض السكري وخاصة من النوع الأول ومريض السكر من النوع الثاني المعالج بعدة أدوية وأنسولين، والذي يعاني من عدة مضاعفات من مرض السكر، عليه استشارة طبيبه المعالج قبل بداية شهر رمضان لكي يتم تقييم وضعه الصحي وتعديل جرعات الدواء كما يناسبه.
مرضى القولون
ويجب أيضا على مرضى القولون العصبي الحرص على تناول الطعام مسلوقاً أو مشوياً، والابتعاد عن الطعام الدسم والمقليات، والمخللات بكافة أنواعها، والمشروبات الحمضية بالذات على معدة فارغة.
مرضى ضغط الدم
يجب على مرضى الضغط، عدم الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والشاي والقهوة، مقابل الإكثار من الأطعمة التي تساهم في خفض معدلات الضغط، والحرص على تناول أدوية الضغط أثناء الإفطار والسحور، كما شددت على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس طوال نهار رمضان.
مرضى الكلى
على مرضى الكلى تجنب تناول البروتينات النباتية والحيوانية بكميات كبيرة غير المعتادة لمنع إجهاد الكلى، وكذلك يجب تجنب تناول المشروبات الغنية بالأملاح.
مصراوي