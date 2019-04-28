توقعات بهبوط أسعار مواد البناء

توقع عدد من تجار مواد البناء بسوق مدينة مدني استطلعتهم وكالة السودان للأنباء صباح اليوم أن تشهد الأسعار انخفاضاً خلال الأيام المقبلة بسبب الانخفاض الذي طرأ على سعر الدولار.
وأشاروا إلى إحجام المواطنين عن الشراء لتوقعهم انخفاض الأسعار في مقبل الأيام.
وفي هذا المنحى أكد التاجر قرشي عثمان استقرار أسعار السيخ بمختلف أنواعه، حيث بلغ سعر الطن 55 ألف جنيه بمختلف أنواعه وسعر جردل البوماستك زنة 20 كيلو 750 جنيها والجردل زنة 5 كيلو 200 جنيه.
وأشار إلى أن أسعار البوماستك ثابتة في مختلف الشركات، وعبر عن تفاؤله بهبوط أسعار مواد البناء بناءً على الأخبار الواردة بهبوط سعر الدولار.
من جانبه أشار التاجر إبراهيم محمد إلى أن سعر جوال الأسمنت 450 جنيها وسعر الطن 9 آلاف جنيه وجوال الجبص ماركة التمساح 180 جنيها وجوال الجبص التابع لشركة أصنان 220 جنيها وسعر جوال الأسمنت الأبيض 900 جنيه.
فيما أبان التاجر سفيان صديق استقرار سعر جوال جير الخفجة عند 17 جنيها وجالون البوهية عند 700 جنيه وعضد ما ذهب إليه الآخرون من أن تجار مواد البناء يتوقعون هبوط الأسعار، لذلك أحجموا عن الشراء هذه الأيام، ووصف القوة الشرائية بالمتذبذبة لتوقعات هبوط الأسعار.
سونا