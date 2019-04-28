اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان









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مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 28 أبريل 2019م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 60.00جنيه

الريال السعودي : 16.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 66.60 جنيه

الدرهم الإماراتي : 16.43جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 16.46 جنيه

الجنيه الإسترليني : 77.40جنيه

الجنيه المصري : 3.50جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم