جنوب دارفور : مجهودات لتوفير السيولة بالبنوك

أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور سعيها لحل مشكلة شح السيولة، فى وقت اشارت فيه لأهمية ودور الجمعيات الزراعية فى دعم وانجاح الموسم الزراعى.
وقال والى جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود عقب اللقاء الذى جمعه بعدد من مدراء البنوك بالولاية ان المساعى جارية لمعالجة شح السيولة وتوفيرها بالمصارف المختلفة مشيرا الى ان المجتمعين قدموا تنويرا شاملاً عن موقف السيولة بالبنوك واهميتها فى الايفاء بمطلوبات مشروعات التنمية لدى الشركات العاملة.
واضاف محمود ان المجهودات مستمرة لتمويل الجمعيات الزراعية من المحفظة بمؤسسة جنوب دارفور للتمويل الاصغر .
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