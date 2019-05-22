عمره 23 عاما .. بريطاني يتقدم لـ400 وظيفة في سنتين

على مدى العامين الماضيين ودون كلل أو ملل، قدم الشاب البريطاني جايك هوبس على 400 وظيفة، لكن لم يحصل على رد بالموافقة حتى اليوم.
وعمل جايك لفترة قصيرة في السابق كممثل سينمائي كما عمل في متاجر التجزئة ومطاعم وطوّر مهاراته في مجال خدمة العملاء، إلا أنه يؤكد أن المنافسة الشرسة حرمته من الحصول على عمل حتى في تلك المناصب التي قد لا تحتاج مؤهلات كبيرة.
ويؤكد جايك (23 عاما) أن الأمر محبط بالفعل وقد يقود الباحث عن عمل للبدأ بالتشكيك بقدراته ونفسه وقد يكون مدمرا للثقة بالنفس في بعض الأحيان.
ويطمح جايك للحصول على درجة أكاديمية في التمثيل، إلا أن ذلك سيكون صعبا ما لم يحصل على عمل دائم يمكنه من توفير رسوم الدراسة.
ويقول في لقاء له مع صحيفة Metro News البريطانية ”أعداد هائلة تتقدم على المنصب نفسه، ليتم اختيار شخص واحد، الأمر غاية في الصعوبة“
ويشكل إصرار جايك للحصول على عمل مناسب مصدرا إلهام، فبالرغم من صعوبة التحدي الذي يواجهه والإحباط الذي تسببه البطالة، لا يزال جايك يرسل سيرته الذاتيه ويملأ طلبات العمل بمعدل 4 مرات أسبوعيا على الأقل.
بوابة العين الاخبارية