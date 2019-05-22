وقفة احتجاجية للعاملين بالثروة الحيوانية اليوم

يُنظِّم العاملون بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والأطباء البيطريون بالسودان واللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء البيطريين في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء وقفةً احتجاجيةً أمام مقر الوزارة.
وقالت نائب مدير إدارة الدواجن بالإدارة العامة لتنمية الإنتاج الحيواني بالوزارة بلقيس عبد الله، إنّ الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالوزارة تُقدّم فيها مطالب عدة تشمل تخصيص وزارة للثروة الحيوانية في الحكومة المدنية المُرتقبة، وتغيير بعض الكوادر العاملة بقطاع الثروة الحيوانية، ووضع سياسات خَاصّة بتنمية وتطوير القطاع.
الخرطوم: سونا