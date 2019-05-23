تصويت… نجمات هوليود اللاتي يتحدثن الروسية بشكل ممتاز

تعتبر اللغة الروسية واحدة من اللغات الصعبة والتي يمكن للشخص أن يواجه صعوبة كبيرة في تعلمها. وهنا سوف نلقي الضوء على نجمات من هوليوود يتقن اللغة الروسية بشكل جيد.
1
ميلا كونيس
واحدة من أكثر ممثلات هوليود رواجا، ولدت في عام 1983، في مدينة تشيرنيفتسي. وانتقلت عائلتها للعيش في أمريكا عام 1991، وكانت تتكلم اللغة الروسية فقط حتى سن 7 سنوات. ولكنها تعاني من مصاعب في الكتابة والقراءة.
2
ميلا جوفوفيتش
اشتهرت هذه النجمة بدورها في الفلم الشهير ” Resident Evil”، ولكن قلة من الأشخاص يعرفون أنها ولدت في العاصمة الأوكرانية كييف، وعاشت في موسكو إلى عمر الخمس سنوات. والمثير للدهشة أن ميلا لم تنس جذورها، وتتكلم بشكل جيد اللغة الروسية، الأمر الذي أثبتته في العديد من المؤتمرات الصحفية.
3
كيت بيكينسيل
في حال قارنا كيت بزملائها اللاتي سبق وتحدثنا عنهم، فإنه تأتي بالمرتبة الأخير من حيث النطق والمفردات. ولكنها تتمتع بلغة روسية قوية، حيث تعلمت اللغة الروسية من الصفر.
سبوتنيك