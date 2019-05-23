ضابط متقاعد: (عبدالله البشير) قدم كشوفات لمئات الأجانب لمنحهم الجنسية

أكد عضو اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين صلاح ميرغني، أن منح الجنسية بالتجنس سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية وفق شروط محددة .
وقال صلاح: في الفترة الأخيرة وبعد أن فتح الرئيس المخلوع عمر البشير الباب وأصبح يمنحها لكل من هب ودب، أصبحت تجارة مربحة وبخاصة لمقربين ونافذين منه، مؤكداً أن شقيقه (عبدالله البشير) استخرج الجنسية لعدد كبير من السوريين .
وأضاف حسب علمي فإن الجنسية الواحدة تكلف عشرة ألاف دولار، وقال صلاح: (كنت استفسر مدير عام السجل المدني عن جنسيات الأجانب والفوضى فيها، وكان يقول لي: ماذا أفعل وتصلني تصديقات من رئيس الجمهورية) .
وأكد مسؤول بالسجل المدني فضل عدم ذكر أسمه صحة المعلومات التي كشف عنها صلاح ميرغني عن (عبدالله البشير) وقال وبحسب صحيفة الصيحة، إنه كانت تصلهم كشوفات منه بمائة شخص، وأخر بخمسين شخصاً و كشوفات أخرى مصدقة من رئاسة الجمهورية .
الخرطوم (كوش نيوز)
6 التعليقات
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looooool
2019/05/23 at 9:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
المفروض ان يتم اعدامهم امام الناس لانهم ديل دمروا البلد
looooool
2019/05/23 at 9:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
المفروض ان يتم اعدامهم امام الناس لانهم ديل دمروا البلد
أبو عثمان
2019/05/23 at 1:35 م (UTC 2) رابط التعليق
البشير واخوانة كان عندهم اعتقاد بأنهم ورثو السودان ومافيه ورثة حصرية لهم يفعلوا فيه مايشاءون
البشير وعائلته واخوانه وعائلاتهم يسكنون فى بيت الضيافة الرئاسى ماكلين شاربين نايمين مرتاحين على حساب الحكومة وكمان محروسين من الجيش .
عبدالله البشير يبيع فى الجوازات السودانية وبعدد يفوق مئات الالاف وبتصديق رئاسى
ماقلنا ليكم دا ما السودان دى عزبة حسن أحمد البشير
ابو محمد
2019/05/23 at 6:06 م (UTC 2) رابط التعليق
المفروض ان يتم العمل علي سحب كل الجوازات التي منحت للأجانب خاصة السوريين وإعادة النظر في احقيتها .. هناك جرائم تحدث بالخارج ومرتكبيها يحملون جوازات سودانية وماهم بسودانيين..
طارق عبداللطيف سعيد
2019/05/23 at 7:02 م (UTC 2) رابط التعليق
*** يجب إسقاط الجنسية للأجانب (السوريين) وغيرهم ، الذين منحوا الجنسيات خلال الفترة من عام 1989م – 2019م ، وخصوصا الذين يتبجحون بأنهم إشتروا الجتسية ، المبالغ التي دفعتموها تعتبر رشوة ويحاسب ويعاقب عليها القانون والجنسية التي منحت لكم تتعارض مع نظام التجنيس بالسودان وغير مستوفية الشروط وكذلك الجواز الممنوح لكم يعتبر لاغي ، لذلك نطالب بسحب وإسقاط كل الجنسيات التي منحت لهم وإلغاء الجوازات
*** ننوه بأن الدولة لم تتحصل أيت مبالغ غير رسوم إستخراج الرقم الوطني والجنسية
*** ويحاكم الرئيس المخلوع البشير ، وأخوه عبدالله وكل من تاجر بالجنسية السودانية والجواز ، وكل الذين ساعدوا في ذلك ، وبعد إسقاط الجنسية وسحب الجواز ، يعاقب (بالرشوة) كل من دفع مبالغ لإستخراج الرقم الوطني والجواز
***ينظر في طلبات أبناء السودانية المتزوجة من غير سوداني ، ونطال بمنح أبنائها الجنسية السودانية
طارق عبداللطيف سعيد
2019/05/23 at 7:15 م (UTC 2) رابط التعليق
*** يجب إسقاط الجنسية وسحب وإلغاء الجواز السوداني الممنوح ، للفريق / طه عثمان الحسين
*** حصوله على الجنسية السعودية
*** القوانيين السودانية التي تحرم وتجرم الإزدواجية وبالتالي يكون ولائه للدولة الأجنبية التي حصل على جنسيتها وخصوصا عمله كمستشار بوزارة الخارجية السعودية