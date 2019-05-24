مصالحة تاريخية بين الشلك والـنوير في الخرطوم

بعد أسبوعين من الأحداث العنيفة بين قبيلتي (الشلك) و(النوير) في ولاية الخرطوم، تمكنت قيادات القبيلتين امس، من نزع فتيل الازمة الناشب بين المجتمعين إثر الفتنة التي اندلعت بينهما قبل اسبوعين إثر حوادث مختلفة واقعت في جنوب ولاية الخرطوم واطراف اخرى بام درمان ووسط الخرطوم. وبحسب معلومات (الإنتباهة) فإنه تم التوصل الى اتفاق بين القبيلتين من أجل حقن الدماء وتفادي الفتنة، حيث اكد خلال اجتماع قيادات القبيلتين ما وقع فتنة كبرى اراد بعض المتربصين استغلالها مع الاوضاع الجارية اصلاً في ولاية الخرطوم من خلال نشر روح الكراهية والعنف بين قبيلتي (الشلك) و(النوير). وناشدت القيادات المواطنيين خاصة في مخيمات اللاجئين بالتمسك باتفاق السلام المنشط ليحل السلام في جميع ربوع البلاد.
الانتباهة