صابرين لإعلامية سألتها عن الباروكة: إنتِ مالك الفتاوى بقت استرتش!

كشفت الفنانة صابرين سبب الهجوم عليها بسبب “الباروكة” التي ترتديها خلال أعمالها الفنية الأخيرة، وأثارت موجات من الجدل.
وقالت صابرين في حوارها إلى برنامج “شيخ الحارة”، على قناة “القاهرة والناس”، إن هناك لجاناً إلكترونية مخصصة لها مع كل عمل فني يهاجمون حجابها والباروكة التي ترتديها، منفعلةً على سؤال الإعلامية بسمة وهبة بشأن “هل أنتِ محجبة ولابسة باروكة؟”، قائلة: “إنتِ مالك.. لابسة اللي لبساه.. من فضلك ملكيش دعوة باكل إيه وبلبس إيه.. أنا فنانة وليا تاريخي وأدوار مهمة وده اللي مفروض اتسئل فيه في البرنامج، مش اتسئل عن باروكة وحجاب”.
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وأضافت الفنانة صابرين : أنا عمري ما مشيت وراء الفتاوى.. ساخرة: “الفتاوى دلوقتي بقت استرتش.. أنا مش محجبة وده لوك جديد”.
صحيفة المواطن