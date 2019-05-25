بالصورة .. “بوتين 3D”.. مذيع برنامج كوميدي على “بي بي سي”

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنها ستعرض، عبر قناة “بي بي سي 2″، في يونيو/حزيران، حلقتين من برنامج حواري كوميدي جديد يدير المقابلات فيه شخص افتراضي يمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويحمل البرنامج عنوان “تونايت ويذ فلاديمير بوتين”، ويجري فيه الرئيس الروسي -وهو شخصية افتراضية صممت بتقنية الرسوم المتحركة الرقمية بالأبعاد الثلاثية 3D- مقابلات مع ضيوف بشر فعليين وأمام جمهور بشكل مباشر.
وشددت “بي بي سي” على أن “الرجل القوي المفضل في العالم بأسره الذي يواجه الدببة فلاديمير بوتين حقق أخيرا هدفه الأساسي بأن يكون له برنامج حواري عبر (بي بي سي)”.
وأضافت: “انسوا السياسة الدولية، هذا البرنامج الحواري الذي سيشتهر في العالم بأسره قريبا يشكل الانتصار النهائي لفلاد زعيم العالم الحر”.
وفي إحدى الحلقتين يحاول الرئيس الروسي الخوض في موضوع حقوق المرأة.
وفي الحلقة الثانية يظهر ألستر كامبل مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يشكره بوتين الافتراضي على التسبب في “فوضى رهيبة”.
ويأتى الإعلان عن البرنامج في أجواء توتر بين روسيا وبريطانيا منذ تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال العام الماضي في بريطانيا الذي نسبته لندن إلى موسكو الأمر الذي تنفيه روسيا.
بوابة العين الاخبارية