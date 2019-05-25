قوى إعلان الحرية والتغيير تتأهب للإضراب والعصيان المدني

حددت قوى الحرية والتغيير “الثلاثاء” المُقبل موعداً لتنفيذ الإضراب السياسي الشامل وأوضح أنه يستمر ليومين ويتم رفعه الخميس المُقبل تمهيداً لتنفيذ العصيان المدني الشامل، وأعلنت القوى عن جدول للتصعيد الثوري من أجل تَسلُم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.
وأكدت قوى التغيير في بيان تحصلت (التيار) على نسخة منه أمس الجمعة، أن الترتيبات تبدأ إعتباراً من غدٍ “السبت” بإطلاق حملة مناقشات ولقاءات قيادات الحرية والتغيير فى الميدان ومع المجموعات المختلفة خارج الميدان، ومخاطبة المعتصمين عبر المنابر الميدانية حول جدول التصعيد التدريجي، فضلاً عن تسيير مواكب الأحياء والمناطق فى العاصمة القومية والأقاليم للإعلان عن الإضراب السياسي وجدول الفعاليات، و إطلاق حملة خيمة العصيان داخل الأحياء والمناطق فى العاصمة القومية والأقاليم.
وكشف البيان أن الأحد المقبل سيتم إطلاق نداء تشكيل لجان الإضراب داخل المؤسسات والشركات والقطاعات المهنية والحرفية، مع تصعييد العمل الدعائي داخل المؤسسات والشركات والقطاعات تمهيداً لإعلان الإضراب إعتباراً من يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٨ و٢٩ مايو ٢٠١٩ تحت شعار السلطة المدنية، بجانب مواصلة حملة التوقيع على دفتر الحضور الثوري، وتفعيل مواكب لجان الأحياء بالعاصمة القومية والمدن ووصولها إلى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة وغيرها من سوح الاعتصام بالأقاليم.
وأكد تجمع المهنيين أن يوم الإثنين المقبل سيشهد مواصلة التوقيع على دفتر الحضور الثوري وحملة بناء واستكمال بناء لجان الإضراب داخل المؤسسات والشركات والقطاعات المهنية والحرفية، ومواصلة حملة خيمة العصيان والعمل الدعائي لإضراب الثلاثاء والاربعاء والعصيان المدنى.
وحدد التجمع الثلاثاء بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، وأستمراره ليوم الأربعاء والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم وتفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني
وقطع التجمع بأنه سيتم رفع رفع الإضراب يوم الخميس المُقبل مع تسيير مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم.
الخرطوم: صحيفة التيار