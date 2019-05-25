الزكاة الخرطوم تملك الأسر المتعففة 350 مشروعاً إنتاجياً

دشن الأمين العام لديوان الزكاة، محمد بابكر إبراهيم، يرافقه د. بله الصادق عبدالرحمن، أمين الزكاة ولاية الخرطوم، والمدير التنفيذي لمحلية بحري المعتمد المكلف، دشنا بمحلية بحري برنامج تفقد الأسر المتعففة الذي ينفذه الديوان سنوياً.
ودعا محمد بابكر الأسر للاستفادة من إنجاح هذه المشاريع المدرة للدخل والمحافظة عليها، وثمن الوزير المكلف بولاية الخرطوم، د. معتصم السيد، دور ديوان الزكاة في تمليك مثل هذه المشروعات الإنتاجية التي تساهم في عجلة الاقتصاد بالولاية، ومساعدة المحتاجين.
من جانبه، أكد د. بله الصادق عبدالرحمن أمين الزكاة ولاية الخرطوم على اهتمام الديوان باستقرار الأسر، موضحاً أن تكلفة البرنامج بلغت 37 مليون جنيه، مستهدفاً 350 أسرة بسبعة أحياء بمحليات الولاية المختلفة. وأوضح الصادق أن برنامج الأسر المتعففة هذا العام يشهد اختيار الحي النموذجي في تمليك المشروعات الإنتاجية، وذلك من أجل تسهيل عملية المتابعة والتقييم والتقويم والكشف عن فاعلية لجان الزكاة القاعدية في قضاء حاجات الفقراء.
شبكة الشروق