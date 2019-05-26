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منوعات

2019/05/26

2019/05/26


لم يهد حبيبته “موبايل” فوجهت له 52 صفعة أمام المارة



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تعدت فتاة صينية على حبيبها موجهة له 52 صفعة أمام المارة وذلك لأنه لم يهدها هاتفا ذكيا جديدا في يوم الحب الصيني.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق الواقعة التي شهدتها مقاطعة سيتشوان الصينية، ويظهر فيها الشاب يستقبل في هدوءٍ تام الصفعات التي وجهتها له حبيبته دون الدفاع عن نفسه حيث أو إبداء رد فعل تجاهها، حسبما ذكر موقع “إنديا تايمز”.
يذكر أن الشرطة وصلت مكان الحادث، بعد تجمهر المارة حول الشاب وحبيبته، وحاول رجال الشرطة تهدئة الأمور، والقبض على الزوجة لكنهم فوجئوا بالزوج يدافع عنها.

سبوتنيك

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