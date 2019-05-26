سمساعة: نجاح الموسم رهين بصرف استحقاقات فائض القمح للمزارعين

أكد محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة أكد أن صرف استحقاقات فائض القمح والتقاوي للمزارعين يسهم في إنجاح الموسم الزراعي.
وقال في الاجتماع المشترك مع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي في السودان أمس بمدني، إن الخطة التأشيرية للموسم 2019 – 2020م تستهدف زراعة 1.4 مليون فدان، داعيا لاستكمال حفر أبو عشرين وتأمين انسياب المواد البترولية ووضع سياسة تمويلية للمزارعين عبر تنظيماتهم القاعدية ورفع سقف التمويل إلى 200 ألف جنيه بدلا عن 100 ألف جنيه وتوفير الكراكات وزيادة فعاليتها وكفاءتها لتفادي اختناقات الري.
صحيفة السوداني