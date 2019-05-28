حقيقة ارتداء سيدة ملابس “إحرام الرجال” في الكعبة

قالت صحيفة “سبق” السعودية، إن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يزعم ارتداء سيدة لملابس إحرام الرجال في الحرم، غير صحيح.
ونفت الصحيفة، اليوم الاثنين 27 مايو/ آيار، صحة المعلومات، التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقطع فيديو، زعم متداوله أنه لسيدة ترتدي إحرام الرجال، داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام.
ولفتت الصحيفة إلى أنها علمت من مصادر، لم تسمها، أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في شخص معتمر، مساء أمس الأول.
وأضافت: “بعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية”.
سبوتنيك