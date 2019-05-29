متفلتون يعتدون على سيارة شرطة تقل صحفيات بشارع النيل

قامت مجموعة من المتفلتين بشارع النيل بتحطيم سيارة شرطة تتبع إلى المكتب الصحفي، تقل مجموعة من الصحفيات بعدد من الصحف المختلفة أثناء عودتهم من تغطية مؤتمر صحفي بإدارة العامة للمرور ظهر اليوم (الأربعاء).
ووفقا للصحفية ميادة علي القراي، المحررة بصحفية اخبار اليوم، التي كانت ضمن الفريق، قامت من الشباب غريبي الأشكال بعضهم عراة بالاعتداء والضرب بالحجارة والعصي على السيارة عندما شاهدوا عليها لوحة الشرطة فانهلوا عليها ضرباً مما أدى إلى تشهيم زجاجها بالكامل والاعتداء بالضرب على من بداخلها بالحجارة والعصي.
وتأثرت بعض الصحفيات بعد تناثر الزجاج عليهن ، مضيفة أن تصرف سائق العربة الذي كان يرتدي الزي الرسمي للشرطة مكن مجموعتهم من الإفلات. وأكدت أن الفوضى والانفلات الأمني أصبح سمة بارزة بشارع النيل، مضيفة أنه أصبح تجمع لكل الظواهر السالبة، وزادت: هولاء ليس ثوار 6 أبرايل هولاء وبكل أسف (مجموعة من الشماسة والعصابات المتفلتة).
وأضافت :ما حدث لنا من اعتداء وضرب ليس من أخلاق الثوار التي عهدناها منذ اندلاع التظاهرات والاعتصام.
وطالبت ميادة بحسم المتفلتين من قبل قوى إعلان الحريه والتغيير وتجمع المهنيين والثوار الالتزام بمقر القيادة العامة كساحة اعتصام.
الخرطوم:صحيفة الصيحة