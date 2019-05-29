بعد حادثة فرع الخرطوم..بنك السودان المركزي يتجه لإجراء تعديلات في قانونه

في خطوة جديدة، شرع بنك السودان المركزي في إجراء تعديلات على قانونه لضمان استقلاليته في المرحلة المقبلة، وذلك على خلفية ما جرى بفرع الخرطوم الرئيس الثلاثاء.
وأمنّ الاجتماع الذي ضم محافظ البنك المركزي بالعاملين على ضرورة تعديل قانون البنك، وتشكيل لجنة بشأنه، كما تمّ التأمين على مزاولة فرع الخرطوم الرئيس أعماله غدًا”الخميس”.
واليوم”الأربعاء” نفذّ مئات من موظفي بنك السودان المركزي وقفة احتجاجية مطالبين بتسليم السلطة لمدنيين، وذلك استجابة لدعوة أطلقها نداء الحرية والتغيير مؤخرًا لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي.
الخرطوم: باج نيوز