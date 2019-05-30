مجلس الوزراء: الأحد بداية عطلة عيد الفطر

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ الأحد المقبل الموافق الثاني من يونيو، وتنتهي الخميس الموافق السادس من يونيو على أنّ يزاول العاملون أعمالهم عقبها في السابعة صباحًا وفق النظم والقواعد التي تنظّم أيام وساعات العمل الرسمية.
وهنأت الأمانة لمجلس الوزراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك، داعية الله أنّ يعيده الله على الأمة السودانية بالأمن والسلام والاستقرار.
صحيفة المواطن
2 التعليقات
جميل بثينة
2019/05/30 at 11:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
مجلس وزراء وين الكلام ده فى السودان ولا مكان تانى مجلس وزراء
عادل
2019/05/30 at 8:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ديل جالسين وين ….. ؟