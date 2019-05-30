كير يعين ربيكا قرنق رئيسة للجنة توسيع المكتب السياسي للحزب الحاكم

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مرسوماً دستورياً يوم الاثنين قضى بتكوين لجنة لتسهيل توسيع الجهاز السياسي الأعلى للحزب الحاكم.
و عين كير لجنة مكونة من خمسة أعضاء، لقيادة إعادة تنظيم المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وتتراس اللجنة السيدة ربيكا نياندينق دي مابيور، وينوب عنها جيما نونو كومبا، و ستعمل أمينة للجنة، بعضوية تعبان دينق قاي، وفول ميوم اكيج ، وجون لوك جوك.
ومن المتوقع ان يقدم الفريق توصياته، بشأن المعايير والتفاصيل الخاصة بالتوسيع للرئيس كير في غضون 21 يوماً.
وكالات