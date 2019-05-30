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عالمية

2019/05/30

2019/05/30


كير يعين ربيكا قرنق رئيسة للجنة توسيع المكتب السياسي للحزب الحاكم



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أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مرسوماً دستورياً يوم الاثنين قضى بتكوين لجنة لتسهيل توسيع الجهاز السياسي الأعلى للحزب الحاكم.

و عين كير لجنة مكونة من خمسة أعضاء، لقيادة إعادة تنظيم المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وتتراس اللجنة السيدة ربيكا نياندينق دي مابيور، وينوب عنها جيما نونو كومبا، و ستعمل أمينة للجنة، بعضوية تعبان دينق قاي، وفول ميوم اكيج ، وجون لوك جوك.

ومن المتوقع ان يقدم الفريق توصياته، بشأن المعايير والتفاصيل الخاصة بالتوسيع للرئيس كير في غضون 21 يوماً.

وكالات

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