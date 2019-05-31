استقبال (مخترع الساعة ) بالخرطوم غدا

يصل البلاد مساء غد السبت الشاب أحمد محمد الحسن (مخترع الساعة) الذي رفع اسم السودان عاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم والذي كرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وملوك وأمراء الخليج.
وقال الأستاذ عبد الباقي الحسن رئيس اللجنة التنسيقية العليا لاستقبال الشاب أحمد محمد في تصريح لـ(سونا) إن مراسم الاستقبال ستبدأ من مطار الخرطوم وحتى ساحة الاعتصام بالقيادة العامة بالخرطوم
و من المتوقع أن تستقبله قيادات شبابية من الثوار والكنداكات وشخصيات وطنية وأكاديمية .
وتهيب اللجنة التنسيقية العليا لاستقبال الشاب أحمد محمد بكل وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمشاركة في مراسم الاستقبال وتغطية الحدث .
سونا