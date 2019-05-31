عبد الغفار الشريف.. مفتاح اختراقات الجهاز للأحزاب من القيادات الوسطى إلى المستوى القيادي

ترجح التحليلات أن إطلاق عبد الغفار الشريف وإعادته للخدمة بعد ترقيته إلى رتبة فريق بحسب ما رشحت من أنباء، نتيجة لإمساك الرجل بالملف السياسي وخبرته الوافرة في التعامل مع هذا الملف الهام وأضابيره وما يتعلق بتفاصيل الأحزاب، فالرجل بمثابة “الصندوق الأسود السياسي بالسودان”، إذ كان يشغل مدير الإدارة السياسية بالجهاز.
بل ذهب البعض لأبعد من ذلك باختراقات جهاز الأمن والمخابرات للأحزاب من القيادات الوسطى إلى المستوى القيادي، وقد ظل هذا المفتاح ضائعاً منذ دخول الرجل إلى السجن وعودة قوش الاخيرة إلى الجهاز بعد غياب.
ويبدو أن المجلس أصبح في حاجة مآسة وضرورية لهذا المفتاح الضائع، بعد ان عجز عن فتح الأبواب!
ابومهند العيسابي
فيسبوك