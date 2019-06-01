فضـيحة .. سلفاكير يطلب منح أبنائه جنسية دولـة كينيا

توقع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أن يُمنح أبناؤه الجنسية الكينية بسبب ميلادهم على الاراضي الكينية في السابق، وبحسب صحيفة (الاستنادر) الكينية الصادرة امس التي نقلت فيديو للرئيس سلفاكير حذف منه كلمات، ان الرئيس طلب منح ابنائه الجنسية الكينية في حفل الافطار الوطني الذي اقامه الرئيس الكيني اوهورو كينياتا في العاصمة نيروبي، وفور وقوع الخطأ حذفت شاشات التلفزة الكينية بما في ذلك (يوتيوب) الجزئية التى يطلب فيها الرئيس سلفاكير منح ابنائه الجنسية الكينية وذلك في الرابط (https://youtu.be/4ZLMZg768G4) ،وانهمرت ردود فعل كبيرة على طلب سلفاكير خاصة في الشارع في العاصمة جوبا حيث اعتبر البعض ان الفيديو مفبرك، بينما اكد حذف الصحيفة والتلفزيونات الكينية للجزئية المرتبطة بمنح ابنائي للجنسية الكينية اكدت الواقعة، وتعد السابقة اذا ثبتت الاولى من نوعها ان يطلب رئيس من دولة اخرى منح ابنائه جنسية دولة اخرى.
في السياق اعتبرت قيادات جنوب السودان ان العلاقات بين جوبا ونيروبي لاتزال غير كاملة كما كانت بسبب احتضان كينيا لرئيس اركان الجيش الشعبي الاسبق الجنرال فول ملونق اوان الذي يعتبر العدو اللدود للرئيس سلفاكير، وبحسب مصادر بالرئاسة فان جنوب السودان رغم انه مد يده الى كينيا لكن الاخيرة لاتزال تمتلك سياسية غير واضحة للعلاقات بين البلدين رغم الودية بينهما التى اساسها التعاون والاحترام. وفي ذات السياق وصل الرئيس سلفاكير ميارديت والوفد المرافق له الى الجنوب ظهر امس بعد زيارة رسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي استغرقت أربعة أيام، لحضور قمة الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة، وكان برفقته وزير الخارجية نيال دينق نيال و مدير المخابرات الخارجية الجنرال توماس دوث ، يضاف ان سلفاكير التقى على هامش زيارته بالرئيس الكيني السابق دانيال اراب موي في منزله في ناكورو بحضور البرلماني الكيني جدعون موي.
رصد: المثنى عبد القادر
صحيفة الإنتباهة