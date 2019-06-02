بضغط من العاملين.. حل قسم تأمين المنشأة بشركة توزيع الكهرباء

تمكن العاملون بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، من الضغط على الإدارة وإجبارها على حل قسم تأمين المنشأة التابع للمؤتمر الوطني وتجريد منسوبيه من كافة امتيازاتهم.
وطالبت الإدارة العاملين بالقسم بتسليم كافة العربات الحكومية الممنوحة وكل العهد، وأنهت عقود العربات المؤجرة. وأشارت الإدارة في خطابها حسب صحيفة الجريدة، لإدارة الشؤون الإدارية إلى تنفيذ القرار فيما لا يتجاوز 24 ساعة. وتم ذلك على خلفية حراك مطلبي انتظم الشركة السودانية للكهرباء قاده العاملون بغرض تفكيك الدولة العميقة وتخليص الكهرباء من سيطرة النظام البائد.
كوش نيوز