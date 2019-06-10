إطلاق سراح ياسر عرمان

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2019/06/10
2019/06/10
تم إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك ادول بحسب وكالة السودان للأنباء
سونا
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