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2019/06/10

2019/06/10


إطلاق سراح ياسر عرمان



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تم إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك ادول بحسب وكالة السودان للأنباء

 

سونا

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