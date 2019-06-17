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منوعات

2019/06/17

2019/06/17


كمال الجزولي في إحدى الصرافات: “الوضع بطال”



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رصدت مصادر أمس الناشط القانوني كمال الجزولي في إحدى الصرافات بقلب الخرطوم، الجزولي تسلم (حوالة دولارية) من الخارج.. داخل الصرافة دار حديث حول الأوضاع الماثلة وتم توجيه سؤال للجزولي عن الوضع الراهن.. كمال سارع بوصفه بـ(البطال).. الجزولي حسب صحيفة آخر لحظة، له راي سالب حول سياسة المجلس العسكري.. عدد من الحضور تابعوا حديث الجزولي عن المجلس العسكري والحرية والتغيير.

الخرطوم (كوش نيوز)

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