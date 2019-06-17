كمال الجزولي في إحدى الصرافات: “الوضع بطال”

رصدت مصادر أمس الناشط القانوني كمال الجزولي في إحدى الصرافات بقلب الخرطوم، الجزولي تسلم (حوالة دولارية) من الخارج.. داخل الصرافة دار حديث حول الأوضاع الماثلة وتم توجيه سؤال للجزولي عن الوضع الراهن.. كمال سارع بوصفه بـ(البطال).. الجزولي حسب صحيفة آخر لحظة، له راي سالب حول سياسة المجلس العسكري.. عدد من الحضور تابعوا حديث الجزولي عن المجلس العسكري والحرية والتغيير.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
احمد
2019/06/17 at 4:18 م (UTC 2) رابط التعليق
بماذا ترمون إلي حوالة دولارية من الخارج ، قبحكم الله
العبد الفقير
2019/06/19 at 1:06 م (UTC 2) رابط التعليق
ما عندكم موضوع