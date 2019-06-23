فنانون مصريون يفتحون “النار” على ميريام فارس بعد تصريحاتها المثيرة للجدل

حالة من الجدل أثارتها المطربة اللبنانية، ميريام فارس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بسبب التصريحات التي أدلت بها عن مصر، خلال مشاركتها في مهرجان “موازين” المغربي.
ومازال اسم فارس متواجدا ضمن قائمة الموضوعات الأكثر رواجا على موقع “تويتر” مصر، بعدما صرحت في مؤتمر صحفي أمس السبت، على هامش المهرجان بأنها “أصبحت ثقيلة على مصر”.
وفسرت ميريام فارس سبب قلة زياراتها إلى مصر حاليا، بأنه: “منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني، وطلبي في حفلات بمصر أصبح أقل، كما أن أجرى ارتفع جدا وأصبح كبيرا على متعهدي الحفلات.. بالبلدي “بقيت تقيلة على مصر”.
وتسببت تصريحات ميريام فارس الأخيرة في شن العديد من المغردين الهجوم عليها، وكذلك من بعض الفنانين المصريين.
وغرد المطرب المصري، رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “الفنانة اللي بتقول إنها بقت تقيله علي مصر ليا عندها فلوس بقالها سنه والله ادفعيهم الأول يا تقيلة”.
كما رد منظم الحفلات، وليد منصور، على ميريام فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بالنسبة للفنانه التقيله علي مصر كام كيلو يعني بالظبط علشان أقدر أحسب تقيله بجد ولا ايه”.
وتابع: “والله العظيم عيب أنتِ كنت بتاخدي 20 ألف دولار لما كنا بنشغلك.. والدولار كان 7 جنيه.. يعني بتاخدي ما يوازي 140 ألف جنيه.. يعني يا دوب ثمن إيجار السماعات في حفلة من اللي بعملهم لعمرو دياب أو تامر حسني أو حماقي أو شيرين، يا تقيلة أنتي”.
وغرد الفنان، أحمد الشامي، بشأن تصريحات ميريام فارس عن مصر: “أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس”.
بينما كتبت الممثلة المصرية، راندا البحيري، عبر حسابها على “فيسبوك”: “هي مشافتش حفله مصر امبارح؟؟؟؟ وحفلاتنا من بعد الثوره إللي اتكلمت عنها لحد النهارده. سلطان الطرب چورچ وسوف غني في مصر. ياني العالمي في مصر اكتر من مره واخرهم كمان أيام. عمر خيرت. الهضبه العالمي عمرو ديابز نحم الجيل تامر حسني. الجميله كارول سماحه. النجم اللي بجد محمد عبده في القاهره في دار الأوبرا.. إنتِ مين يا أستاذه”.
ووجه الشاعر المصري، أمير طعيمة، رسالة لميريام فارس، عبر حسابه على “فيسبوك”، هي: “ميريام فارس، فيه نجوم عالميين كتير غنوا في مصر بعد الثورة، وأجر الموسيقار ياني في حفلتي الأهرامات تخطي المليون دولار، معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر زي إليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وحتى العظيمة ماجدة الرومي وقائمة طويلة، و أنا وإنتي عارفين انهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل وأنا و انتي عارفين الأرقام والفرق الكبير بينهم و بينك.
وتابع “طعيمة”: إنتي مش تقيلة علي مصر خالص، إنتي بس أرشيفك اللي مش تقيل كفاية عشان يبقي عليكي طلب في بلد زي مصر، فالأفضل تشتغلي علي نفسك و تعملي الشغل اللي يخليكي تبقي مطلوبة في مصر بدل الحجج اللي دمها تقيل دي.
والله اترددت كتير قبل ما أكتب البوست ده، بس ما ينفعش برضه اعمل مش واخد بالي. بلاش مصر يا ميريام، ان مكانش من باب الأدب يبقي من باب الذكاء”.
وفي ذات السياق، انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة أغاني ميريام فارس في مصر، ودعا عدد كبير من الصحفيين إلى التوقف عن نشر أخبارها الفنية والشخصية.
كما اتهم الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ميريام فارس بالإساءة لمصر، مؤكدين أن النجمات اللبنانيات الكبار يحرصن على إحياء حفلات بمصر ومنهن نانسي عجرم وإليسا ونوال الزغبي.
سبوتنيك