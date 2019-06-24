أخطر تقرير حول عمليات تهريب عملات أجنبية عبر مطار الخرطوم

احبطت سلطات ادارة جمارك مطار الخرطوم محاولة لتهريب مبالغ طائلة من العملات الاجنبية كانت فى طريقها الى خارج البلاد، وتمكنت وردية الفاروق بصالة المغادرة من ضبط (305.000) ريال سعودى و (10.000) دولار امريكى بجانب ضبط (6800) درهم اماراتى كانت فى طريقها الى خارج البلاد بأمتعة احد الركاب. ونقلت مصادر لـ(الإنتباهة) ان شرطة الجمارك طبقت ضوابط مشددة لمنع تهريب العملات، واضافت ذات المصادر ان وردية الصديق بصالة المغادرة تمكنت ايضاً من ضبط (4040) يورو و(2000) دولار بجانب ضبط (1020) جنيهاً استرلينياً كان احد الركاب يخفيها وسط امتعته تمهيداً لتهريبها.
فطنة ويقظة
لم تكن تلك هى الضبطيات الوحيدة فقد سبقتها ثلاث ضبطيات اخرى وقعت خلال الايام الثلاثة الماضية، حيث تمكنت ادارة جمارك مطار الخرطوم وردية الصديق مغادرة من ضبط عملات أجنبية عبارة عن مبلغ (1065500) مليون وخمسة وستون الفاً وخمسائة ريال سعودي، بالإضافة إلي مبلغ (31,000) واحد وثلاثون الف درهم إمارتي ضبطت بصحبة أحد الركاب في مهربة لخارج البلاد مخبأة في ثلاث حقائب بطريقة محكمة بغرض التمويه، إلا أن فطنة ويقظة قوات الجمارك بالمطار كانت بالمرصاد لتلك المحاولة البائسة.
جرائم النساء
وفى ذات السياق تمكنت جمارك المطار من ضبط مبلغ (421,200) ريال سعودي ومبلغ (1400) يورو بصحبة مسافرة متجهة إلى إحدى الدول العربية داخل حقيبة مخبأة داخل فلين، الا ان قوة ملاحظة ويقظة قوات إدارة جمارك مطار الخرطوم جعلتهم يشكون حول امتعة السيدة، وباخضاعها للتفتيش تم العثور على الاموال.
وفى سياق متصل احبطت قوات الجمارك بالمطار محاولة لتهريب مبلغ (117,200) ريال سعودي و (3,070) يورو بالاضافة الى (900) درهم إماراتي ضبطتها سلطات الجمارك بحوزة سيدة كانت تخفيها داخل مناطق حساسة بجسدها، وتم اخضاعها للتفتيش حيث عثر على المبالغ.
مراقبة إلكترونية
سلطات الجمارك اكدت قدرتها على محاربة عمليات التهريب من خلال ضوابط صارمة واجراءات تطبقها لمحاصرة تلك الظاهرة، واكد مدير ادارة جمارك مطار الخرطوم العميد طارق عبد الحميد أن إدارته ستظل دوماً عيناً ساهرة ويداً أمينة لحماية الاقتصاد ومكافحة التهريب، وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهريب الذهب والعملات عبر مطار الخرطوم، مناشداً المواطنين ضرورة إتباع الطرق السليمة لحمل العملات عبر المطارات، وذلك بملء الفورم الخاص بالإفصاح عن العملات بالمعلومات الصحيحة، مشيداً بفطنة ويقظة قواته، داعياً اياهم الى ضرورة بذل المزيد من الجهد وإحكام الرقابة على المهربين وتسهيل إجراءات المسافرين، لافتاً الى أن المطار يتمتع بشبكة مراقبة الكترونية تمكنه من مراقبة كل الصالات والتارمك، اضافة الخبرات المتراكمة لضباط الجمارك من خلال الفرص التدريبية المتاحة لهم عبر دائرة التدريب.
المراقبة اللصيقةمن جهته اكد مدير فرع الصالات والتارمك العقيد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد أن إدارة جمارك مطار الخرطوم حققت نجاحات متعددة بضبط كميات كبيرة من العملات، وذلك بفضل الدعم والنهضة والتطور الذي شهده المطار بسد كثير من الثغرات بواسطة اللجنة الأمنية ورئيس الهيئة الذي أولى إدارة جمارك المطار اهتماماً بالغاً تمثل فى إضافة اجهزة الفحص والرقابة والكشف ودعم القوة ورفع الحس الامني من خلال التدريب والتوعية المستمرة والمراقبة اللصيقة والمتابعة الدقيقة، مؤكداً أن قوات الجمارك تسد ثغرة كبيرة بهمة ووطنية عالية مما أدى الى انحسار هذا النوع من النشاط.
هيئة الجمارك اولت محاربة عمليات التهريب بمطار الخرطوم اهتماماً بالغاً، ووقف على الضبطيات المذكورة عضو المجلس العسكري الانتقالي اللواء بحري مهندس مستشار ابراهيم جابر ابراهيم ورئيس هيئة التدريب الفريق شرطة عماد خلف الله محمد خير ورئيس هيئة الجمارك عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكرى الانتقالى الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الذين زاروا مطار الخرطوم ووقفوا على حجم الانجاز.
ضد التخريب
ومن جهته اعلن رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير جاهزية قواته في الجمارك لمكافحة التهريب والاضطلاع بدورها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيداً بيقظة وخبرة الجمارك بمطار الخرطوم التي ظلت صمام أمان لحماية الاقتصاد الوطني، واشاد الفريق بشير بالإنجازات المتلاحقة التي حققتها إدارة جمارك المطار وإحباطها لكافة محاولات تهريب العملات الأجنبية والذهب، مؤكداً أن قوات هيئة الجمارك فى كافة المنافذ الجمركية والحدودية بالبلاد على أهبة الاستعداد لمحاربة ظاهرة التهريب والمحافظة على ثروات البلاد، مؤكداً أن قوات إدارة جمارك مطار الخرطوم سوف تعمل على سد كافة الثغرات، والوقوف في وجه ضعاف النفوس ومخربي الاقتصاد الوطني.
هاجر سليمان